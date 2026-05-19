Un libro sull’amore che non ha bisogno di legami di sangue

Anche così si nasce, da molti corpi: “Arkansas” di Chiara Tagliaferri

Jonathan Bazziscrittore
19 maggio 2026 • 19:00Aggiornato, 19 maggio 2026 • 19:00

Il racconto della gestazione per altri che ha portato la scrittrice e il marito Nicola Lagioia a diventare genitori di Lula otto mesi prima che il governo attuale la dichiarasse reato universale, è scritto come un romanzo d’avventura e un arazzo di genealogie, reali e immaginate, come un reportage di bioetica e  un rito di passaggio

Vorrei scrivere queste righe con lo stesso spirito che lampeggia dalle pagine del libro a cui sono dedicate: sentimento della posta in gioco e intrepidezza, libertà delle passioni e dei registri, lucidità su cosa sia, davvero, politica. Chiara Tagliaferri nell’Arkansas. Storia di mia figlia (Mondadori), scrivendo sull’orlo di diversi precipizi, è riuscita a legare in un solo gesto tutto questo. Il racconto della gestazione per altri – attraverso la quale lei e Nicola Lagioia, a inizio 2024, sono

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Jonathan Bazzi
Jonathan Bazzi
Jonathan Bazziscrittore

Ha esordito nel 2019 con Febbre (Fandango), Libro dell’Anno di Fahrenheit, Premio Bagutta Opera Prima e finalista al Premio Strega.