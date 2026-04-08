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Arte, pop e moda: il pane non è mai out

Illustrazione di Nicola Ferrarese
Illustrazione di Nicola Ferrarese
Illustrazione di Nicola Ferrarese
Lucia Antista
08 aprile 2026 • 18:09

Il pane funziona come misura del tempo, dei costumi e del lavoro. Attraversa epoche, stili, rivoluzioni culturali. Resta sulla tavola mentre tutto il resto cambia

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di abitudini e trend culinari che diventano cringe. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si scrive a questo link.

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Lucia Antista
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Lucia Antista

Scrive di cultura, arte e fenomeni dell’era digitale per diverse testate, tra cui Domani, Marie Claire, Vogue, Domus, Link idee per la tv.  