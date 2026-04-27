La recensione

L’attualità di The Long Walk: laboratorio horror del dissenso

Teresa Marchesi
27 aprile 2026 • 20:36

Esemplare trasposizione horror già in sala dal 23 aprile con Adler Entertainment, il film di Francis Lawrence sembra una storia scritta esattamente nelle e “per” le settimane che il mondo intero sta oggi vivendo. Il che conferma che Stephen King è una fonte inesauribile di suggestioni

Sono passati sessant’anni, più o meno, da quanto Stephen King, allora matricola diciannovenne alla University of Maine, iniziò la stesura di The Long Walk, primo esercizio di scrittura con lo pseudonimo di Richard Bachman. Sarebbe stato pubblicato solo nel 1979, in sordina e nelle collane minori di fantascienza. In Italia la prima edizione di La lunga marcia è nei titoli Urania del 1985, lo stesso anno in cui i romanzi brevi non più sotto pseudonimo confluirono nella raccolta The Bachman Books.

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Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.