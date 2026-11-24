L’imprenditore Pierre-Édouard Stérin ha acquistato una quota di Le Canon Français, società che organizza eventi conviviali che simulano l’atmosfera delle sagre di campagna. Tra nostalgia dei tempi andati, frasi razziste e saluti nazisti. La scommessa di costruire un immaginario condiviso risvegliando la cultura identitaria e di formare una nuova leva di politici di destra

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, inv