intervista

Ben Duke: «Amleto? Attraverso di lui mi interrogo su come educhiamo i ragazzi»

Antonella Bartoli
19 ottobre 2026 • 19:32
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L’artista porta al Romaeuropa Festival il suo The Last Hamlet, in cui il personaggio tragico chiede al pubblico un’ultima chance

«Essere o non essere, questo è il dilemma». Il monologo più rappresentato della storia del teatro torna in scena per un congedo che potrebbe essere definitivo, al Teatro Vascello di Roma il 20 e 21 ottobre, nell’ambito del Romaeuropa Festival, con la collaborazione di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels. Da queste premesse parte The Last Hamlet, la nuova creazione del genio inglese Ben Duke, noto per il suo brillante stile che intreccia danza, teatro e stand-up comedy. Dopo aver scoperto che

Antonella Bartoli
Antonella Bartoli
Antonella Bartoli

Laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo, coltiva una passione trasversale per le arti, da quella visiva a quella performativa e multimediale, fino alla musica e al cinema. Quando non scrive, si dedica allo yoga, che insegna con la stessa passione con cui racconta storie.