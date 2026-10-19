Ben Duke: «Amleto? Attraverso di lui mi interrogo su come educhiamo i ragazzi»

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«Essere o non essere, questo è il dilemma». Il monologo più rappresentato della storia del teatro torna in scena per un congedo che potrebbe essere definitivo, al Teatro Vascello di Roma il 20 e 21 ottobre, nell’ambito del Romaeuropa Festival, con la collaborazione di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels. Da queste premesse parte The Last Hamlet, la nuova creazione del genio inglese Ben Duke, noto per il suo brillante stile che intreccia danza, teatro e stand-up comedy. Dopo aver scoperto che