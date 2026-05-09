L’artista che ha modellato Roma: dietro al genio totale di Bernini

Al servizio di sette papi per oltre mezzo secolo, questo artista totale è stato fondamentale per la storia dell’Urbe e della basilica di San Pietro. Grazie soprattutto al rapporto unico con papa Urbano VIII, il fiorentino Maffeo Barberini

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Al servizio di sette papi per oltre mezzo secolo, Gian Lorenzo Bernini ha modellato la Roma barocca – e la basilica di San Pietro – come pochi altri artisti hanno fatto: grazie al suo genio precoce di artista totale e al rapporto unico con papa Urbano VIII, il fiorentino Maffeo Barberini. Eletto il 6 agosto 1623, lo stesso giorno il pontefice lo fa chiamare: «Gran fortuna è la vostra, o cavaliere, di veder papa il cardinal Maffeo Barberino, ma assai maggiore è la nostra, che il cavalier Bernino