Cultura

L’artista che ha modellato Roma: dietro al genio totale di Bernini

Giovanni Maria Vianstorico
09 maggio 2026 • 15:16

Al servizio di sette papi per oltre mezzo secolo, questo artista totale è stato fondamentale per la storia dell’Urbe e della basilica di San Pietro. Grazie soprattutto al rapporto unico con papa Urbano VIII, il fiorentino Maffeo Barberini

Al servizio di sette papi per oltre mezzo secolo, Gian Lorenzo Bernini ha modellato la Roma barocca – e la basilica di San Pietro – come pochi altri artisti hanno fatto: grazie al suo genio precoce di artista totale e al rapporto unico con papa Urbano VIII, il fiorentino Maffeo Barberini. Eletto il 6 agosto 1623, lo stesso giorno il pontefice lo fa chiamare: «Gran fortuna è la vostra, o cavaliere, di veder papa il cardinal Maffeo Barberino, ma assai maggiore è la nostra, che il cavalier Bernino

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Giovanni Maria Vian
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Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví