Boosta: «L’imperfezione mi affascina. Il mio pianoforte come colonna sonora del silenzio»

Il tastierista e co-fondatore dei Subsonica presenta il suo ultimo lavoro da solista, Pianorama, che sarà presentato in anteprima oggi al Farout Live Arts Festival – Le Cannibale, a Milano. «Mi piacerebbe che diventasse uno strumento nelle mani delle persone che lo ascoltano. Vorrei che lo sentissero e lo usassero come meglio credono»

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«È un oggetto caleidoscopico in cui metti l'occhio e vedi la rifrazione di mille cose che ti possono succedere. Un'immagine che non viene necessariamente distorta, ma cambia sicuramente prospettiva». Sono queste le parole che usa Davide “Boosta” Dileo, co-fondatore e tastierista dei Subsonica, se per descrivere il suo ultimo album solista Pianorama, in uscita oggi per la sua etichetta Torino Recording Club e distribuito da Epic/Sony Music. «Credo sia uno dei miei lavori più onesti. Non ho fatto