Intervista a Davide “Boosta” Dileo

Boosta: «L’imperfezione mi affascina. Il mio pianoforte come colonna sonora del silenzio»

Emanuela Del Frate
09 ottobre 2026 • 07:00
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Il tastierista e co-fondatore dei Subsonica presenta il suo ultimo lavoro da solista, Pianorama, che sarà presentato in anteprima oggi al Farout Live Arts Festival – Le Cannibale, a Milano. «Mi piacerebbe che diventasse uno strumento nelle mani delle persone che lo ascoltano. Vorrei che lo sentissero e lo usassero come meglio credono»

«È un oggetto caleidoscopico in cui metti l'occhio e vedi la rifrazione di mille cose che ti possono succedere. Un'immagine che non viene necessariamente distorta, ma cambia sicuramente prospettiva». Sono queste le parole che usa Davide “Boosta” Dileo, co-fondatore e tastierista dei Subsonica, se per descrivere il suo ultimo album solista Pianorama, in uscita oggi per la sua etichetta Torino Recording Club e distribuito da Epic/Sony Music. «Credo sia uno dei miei lavori più onesti. Non ho fatto

Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021