La relazione letteraria tra Borges e Eco sul concetto di influenza

10 anni fa, il 19 febbraio del 2016, moriva Umberto Eco, il maggiore intellettuale italiano della nostra epoca. Per ricordarlo pubblichiamo questo magnifico e lungo intervento, inedito in italiano, che lo scrittore pronunciò il 22 maggio 1997 a un convegno in Spagna dedicato alle Relazioni letterarie tra lui e Jorge Luis Borges

Mi sento qui un poco fuori posto, perché ho sempre sostenuto che ai congressi di cardiologia non bisogna mai invitare i cardiopatici. Il mio dovere sarebbe, oltre che ringraziarvi per le molte cose gentili che avete detto in questi giorni, stare in silenzio, coerente con la mia idea che un testo scritto è un manoscritto affidato alla bottiglia. Il che non vuol dire che esso sia un manoscritto da leggere in qualsiasi modo si desideri, ma da leggere a babbo morto, per usare un’altra espressione po