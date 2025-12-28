false false

È morta Brigitte Bardot, leggendaria attrice e cantante francese, aveva 91 anni. Lo ha annunciato la sua fondazione, ricordando Bardot come «una star di fama mondiale che scelse di abbandonare la prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e la sua energia alla tutela degli animali e alla sua fondazione».

Non sono stati resi noti il luogo e l'ora del decesso. Bardot era diventata celebre a livello internazionale con il film Piace a troppi (Et Dieu... créa la femme) del 1956 e aveva recitato in circa 50 altri film prima di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla difesa dei diritti degli animali, diventando una figura simbolo del cinema francese e un'icona culturale globale.

La carriera

Nata a Parigi il 28 settembre 1934 in una famiglia borghese (il padre era l'industriale Louis 'Pilou' Bardot e la madre Anne-Marie Mucel) Brigitte Bardot studiò danza fin da bambina e in giovanissima iniziò a posare come modella, conquistando a soli quindici anni la copertina della rivista femminile "Elle".

Notata dal regista Marc Alle'gret, debutto' come attrice nel 1952 nel film "Le Trou normand" di Jean Boyer, all'età di 18 anni. Tra gli anni Cinquanta e Settanta è divenuta un'icona del cinema francese, incarnando i valori dell'emancipazione femminile e della libertà sessuale. In anni più recenti è diventata una nota attivista in difesa dei diritti degli animali.

