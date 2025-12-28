Rappresentante di una diversità europea, ma sempre fortemente erotica, Bardot è il simbolo del boom economico francese, una modernizzazione che passa anche attraverso la mutazione dei costumi sociali e che porta la donna a un nuovo ruolo pubblico

L’esordio è subito fulminante, in una commedia leggera, Le Trou normand (da un tipico aperitivo a base di calvados) di Jean Boyer. Siamo nel 1952, Brigitte Bardot - una doppia B che non avrà bisogno di nomi d’arte - ha diciotto anni e sta per terremotare il mondo del cinema e dello spettacolo con un’esuberanza che la renderanno mitica fin da subito.

Parigina, figlia dell’alta borghesia, studi al conservatorio, Bardot viene notata inizialmente da Marc Allégret che dopo averla vista in alcune foto di moda le propone un film che poi non si farà, ma che sarà l’occasione per lei di conoscere l’allora assistente di Allegret, Roger Vadim.

La relazione con Vadim è fortemente contrastata dai genitori di lei, ma per Bardot è l’occasione finalmente per uscire dalla casa paterna e dalle sue regole oppressive e asfissianti.

I due si sposano subito e nel nel 1956 Vadim gira Et Dieu... créa la femme, sua moglie è l’assoluta protagonista. Ma sul set Bardot incontra Jean-Louis Trintignant con cui intreccia una tormentata storia d’amore. Lui è agli esordi, ancora relativamente sconosciuto ed estremamente riservato, lei invece è ormai la star più celebrata e importante di Francia.

Entrambi si trovano così subito sotto i riflettori, protagonisti di uno scandaloso ménage à trois che occupa per mesi le pagine e le copertine dei rotocalchi illustrati. Bardot è la prima diva a sfuggire ad ogni forma di controllo, non solo della famiglia, ma anche delle case produttrici. La sua vita tra contraddizioni, conflitti, amori e separazioni è da subito pubblica.

Una forza liberatrice ed emancipatrice la anima nonostante i continui tentativi di un mondo arcaico e maschilista di arginarne l’evidente impatto pubblico. Insieme a Marylin Monroe è l’assoluta protagonista delle scene di quegli anni.

Rappresentante di una diversità europea, ma sempre fortemente erotica, Bardot è il simbolo del boom economico francese, una modernizzazione che passa anche attraverso la mutazione dei costumi sociali e che porta la donna a un nuovo ruolo pubblico. Gira esclusivamente in Francia, salvo che per il peplum di Robert Wise, Elena di Troia sempre del 1956, ma la sua fama è ormai globale.

La consacrazione

I suoi film vengono spesso censurati, come nel caso de La ragazza del peccato del 1958 diretto da Claude Autant-Lara, dove una scena evidentemente troppo esplicita per la cattolicissima Italia viene tagliata di netto. Nel 1963 arriva la sua consacrazione ne Le mépris di Jean-Luc Godard tratto dal romanzo di Alberto Moravia. Bardot come spesso accade per Godard viene scelta anche per l’immaginario che il suo essere star e diva porta con sé.

Al suo fianco uno straordinario Michel Piccoli in un film che descrive al meglio insieme a 8½ di Federico Fellini (sempre del 1963) la crisi della modernità e le nevrosi dell’intellettuale di fronte alle contraddizioni del proprio tempo.

Da un lato i colori - il rosso in particolare - dell’estate romana e caprese del film di Godard che mette in evidenza la luminosità anarchica di Emilia (Brigitte Bardot) e al tempo stesso il tedio sudaticcio di Paolo (Michel Piccoli) in crisi e noia perenne. Dall’altra parte il densissimo bianco e nero felliniano con una stupenda Claudia - interpretata da Claudia Cardinale (C.C. in opposizione a B.B.) per la prima volta non doppiata - e Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) in dubbio perenne di se stesso.

I due film consacrano Bardot e Cardinale all’apice della loro carriera tanto che nel 1971 si ritroveranno insieme in un bizzarro western dal titolo Le pistolere diretto da Christian-Jaque. Il film non manterrà alcuna promessa di brillantezza e di divertimento e segnerà di lì a poco la conclusione della carriera cinematografica di Bardot che avverrà due anni dopo con il film in costume L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise di Nina Companez.

Anche se il vero addio al cinema in realtà lei lo dà pochi mesi prima con Don Juan ou Si Don Juan était une femme… girato dal suo ex marito e mentore Roger Vadim, una chiusura del cerchio che segnerà anche la conclusione sostanziale della sua vita pubblica.

L’uscita di scena

Quello che verrà dopo sarà il tentativo di reggere il colpo in un mondo e in un’esistenza, la sua, ridotta a misure minime per quelle che erano evidentemente i suoi orizzonti precedenti. Bardot vive la sua uscita dalle scene con un rifiuto dell’umanità, maschile in testa, in favore invece di una radicale difesa del mondo animale.

Non poche le sue cadute di stile, costellate da giudizi omofobi e razzisti e da una rivendicazione delle politiche di estrema destra, anche con il sostegno esplicito al Front National.

Quasi un sostanziale rifiuto del proprio passato e di un mondo a cui non sente più di dover appartenere, un po’ come capiterà allo stesso Alain Delon. Due destini paralleli che si ritroveranno infine legati da una tenera amicizia di cui resta una bellissima lettera d’addio di Bardot a Delon: «Alain, morendo, mette fine al magnifico capitolo di un'epoca passata». Frase che si attaglia perfettamente anche nell’addio a B.B.

