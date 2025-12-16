Buttandomi dal terzo piano ho rivisto te

true false

Una non può ripresentarsi dopo vent’anni e invitarmi a prendere un caffè per dirmi che ha tentato di ammazzarsi e mentre cadeva dal terzo piano non ha rivisto tutta la sua vita ma solo una cosa, l’unica cosa che ha rivisto precipitando ero io. Dovevo saperlo che non dovevo venire, è la regola base, è come con i numeri sconosciuti, mai rispondere, ovvio che sono truffe. Un gradino sotto i numeri sconosciuti ci sono i messaggi degli ex amici che passano di qua e mi invitano a prendere un caffè, qu