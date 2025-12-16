finzioni – il racconto

Buttandomi dal terzo piano ho rivisto te

Tiziano Scarpa
16 dicembre 2025 • 15:57

Gli spettacoli di marionette servono a questo, a fare vedere alla persone che possono diventare un’anima sola anche se fino a cinque minuti prima erano perfetti sconosciuti in un mondo in cui tutti bastonano tutti alle spalle. Nel racconto di Tiziano Scarpa invece il teatro è più leale, più utopistico  

Una non può ripresentarsi dopo vent’anni e invitarmi a prendere un caffè per dirmi che ha tentato di ammazzarsi e mentre cadeva dal terzo piano non ha rivisto tutta la sua vita ma solo una cosa, l’unica cosa che ha rivisto precipitando ero io. Dovevo saperlo che non dovevo venire, è la regola base, è come con i numeri sconosciuti, mai rispondere, ovvio che sono truffe. Un gradino sotto i numeri sconosciuti ci sono i messaggi degli ex amici che passano di qua e mi invitano a prendere un caffè, qu

Tiziano Scarpa

Romanziere, poeta e drammaturgo. Il suo ultimo libro è La penultima magia (Einaudi 2020). Tra i titoli più recenti, Stabat Mater (Einaudi 2008, premio Strega 2009 e Premio SuperMondello 2009), L’inseguitore (Feltrinelli 2008), Discorso di una guida turistica di fronte altramonto (Amos 2008), Le cose fondamentali (Einaudi 2010 e 2012), La vita, non il mondo (Laterza 2010), Il brevetto del geco (Einaudi 2016 e 2017), Il cipiglio del gufo (2018 e 2020)