Cambiamento climatico, negazionismo e destre radicali: la parola d’ordine è flessibilità

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Tutto sommato nulla è più consolatorio che interpretare l’avanzamento complessivo delle destre radicali nei termini di un’eccezione passeggera, una reazione immediata del “popolo” alla crisi e alla disgregazione degli strumenti e delle mediazioni tipiche delle istituzioni democratiche. Ma forse la realtà è anche peggiore di quel che sembra. Il successo delle destre radicali non è solo un momento passeggero di smarrimento, in attesa che le istituzioni democratiche trovino il modo di riorganizzars