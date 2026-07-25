Pellegrini in viaggio verso Santiago. Con una meta, ma senza un motivo

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Due film diversissimi tra loro, il capolavoro di Luis Buñuel La via lattea e il campione di incassi Buen camino di Checco Zalone, hanno in comune il cammino di Santiago, nome spagnolo dell’apostolo Giacomo. Poco conosciuto fino ad alcuni decenni fa, il percorso è l’itinerario – anche se le strade sono molte – verso una delle mete più importanti dei pellegrinaggi cristiani nel medioevo: il santuario sorto sulla tomba dell’apostolo a Santiago de Compostela, nel cuore della Galizia, la verdissima r