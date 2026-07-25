Pellegrini in viaggio verso Santiago. Con una meta, ma senza un motivo

Dante nella Vita nuova (XL) distingue i pellegrini dai «palmieri», che affrontano il viaggio «oltremare» per la Terra santa, e dai «romei» diretti a Roma: «Chiamansi peregrini in quanto vanno a la casa di Galizia, però che la sepultura di sa’ Iacopo fue più lontana de la sua patria che d’alcuno altro apostolo»
Due film diversissimi tra loro, il capolavoro di Luis Buñuel La via lattea e il campione di incassi Buen camino di Checco Zalone, hanno in comune il cammino di Santiago, nome spagnolo dell’apostolo Giacomo. Poco conosciuto fino ad alcuni decenni fa, il percorso è l’itinerario – anche se le strade sono molte – verso una delle mete più importanti dei pellegrinaggi cristiani nel medioevo: il santuario sorto sulla tomba dell’apostolo a Santiago de Compostela, nel cuore della Galizia, la verdissima r