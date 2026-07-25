Da Buñuel a Zalone

Pellegrini in viaggio verso Santiago. Con una meta, ma senza un motivo

Giovanni Maria Vianstorico
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25 luglio 2026 • 19:59Aggiornato, 25 luglio 2026 • 20:24

Dante nella Vita nuova (XL) distingue i pellegrini dai «palmieri», che affrontano il viaggio «oltremare» per la Terra santa, e dai «romei» diretti a Roma: «Chiamansi peregrini in quanto vanno a la casa di Galizia, però che la sepultura di sa’ Iacopo fue più lontana de la sua patria che d’alcuno altro apostolo»

Due film diversissimi tra loro, il capolavoro di Luis Buñuel La via lattea e il campione di incassi Buen camino di Checco Zalone, hanno in comune il cammino di Santiago, nome spagnolo dell’apostolo Giacomo. Poco conosciuto fino ad alcuni decenni fa, il percorso è l’itinerario – anche se le strade sono molte – verso una delle mete più importanti dei pellegrinaggi cristiani nel medioevo: il santuario sorto sulla tomba dell’apostolo a Santiago de Compostela, nel cuore della Galizia, la verdissima r

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví