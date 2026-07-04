Canzoni senza vergogna: Annie Ernaux e la musica

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Ho dedicato i mesi tra gennaio e agosto del 2025 alla lettura dell’intera opera di Annie Ernaux fino ad allora tradotta in italiano. Il mio francese povero, rimasto orfano dopo qualche anno di infanzia belga, mi ha impedito di leggere queste milleduecento pagine in lingua originale, col risultato che non conoscere a sufficienza la lingua in cui questi libri sono stati concepiti e scritti non mi era mai dispiaciuto tanto come questa volta. Ho iniziato da Il posto, in cui l’autrice racconta la sto