Giulia Cavaliere
Giulia Cavaliere

Giulia Cavaliere

Critica musicale, giornalista e selezionatrice di suoni, collabora con la sezione spettacoli del Corriere della Sera, con Rolling Stone Italia ed Esquire; in passato ha lavorato a Linus e a IL del Sole 24 Ore. Ha scritto e condotto il programma musicale “Souvenir” per Rete Due di RSI, la radio della Svizzera Italiana ed è stata la critica musicale di Extra Factor (il dopo X Factor) nel 2019; per minimum fax ha pubblicato “Romantic Italia – Di cosa parliamo quando cantiamo d’amore”.

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