Carmen Gallo: «La poesia? C’è più attenzione. Ma rimangono i pregiudizi»

La poeta e traduttrice ha vinto lo Strega Poesia 2026 per il suo Procne Machine (Einaudi), raccolta che ha al centro la storia di Procne e Filomela e una violenza che colpisce il corpo femminile fino a reciderne la possibilità di parlare. «Il mito mi serviva per parlare della violenza, ma anche della difficoltà di dirla oggi»
Procne Machine (Einaudi) di Carmen Gallo non è solo un bellissimo libro di poesia. Ma, oggi che il libro si è conquistato il Premio Strega Poesia, anche la prova della salute della poesia italiana contemporanea. Carmen Gallo, classe 1983, è artista e intellettuale a tutto tondo, già molto amata nel mondo della poesia grazie ai suoi lavori precedenti, raccolti nel 2025 in Stanze per una fuga. Poesie 2014-2024 (La vita felice). Un decennio in cui Gallo, che è docente di letteratura inglese alla Sa