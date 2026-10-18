Carmen Gallo: «La poesia? C’è più attenzione. Ma rimangono i pregiudizi»

La poeta e traduttrice ha vinto lo Strega Poesia 2026 per il suo Procne Machine (Einaudi), raccolta che ha al centro la storia di Procne e Filomela e una violenza che colpisce il corpo femminile fino a reciderne la possibilità di parlare. «Il mito mi serviva per parlare della violenza, ma anche della difficoltà di dirla oggi»