Il cantautore-professore diceva di voler scrivere un romanzo epistolare, l’ha fatto, è primo in classifica. In maniera realistica racconta tutto quello che gli è accaduto. Sono lettere spedite nelle varie fasi della sua vita, un’autobiografia raccontata alla propria coscienza chiamata “il nonno”.

Per il primo e il secondo posto la partita è tutta Einaudi tra due pesi massimi, amatissimi dai lettori: Roberto Vecchioni e Gianrico Carofiglio, e sull’ex magistrato scrittore vince di una spanna l’ex professore cantautore.

«A ottant’anni ho scritto all’altro me per sapere chi sono». Tra il silenzio e il tuono, che è il titolo, è una autocitazione di Chiamami ancora amore, la canzone con cui ha vinto Sanremo nel 2011. Lui ora sta per compierne 81, continua a fare il cantante, con Alfa era a Sanremo anche quest’anno a cantare la sua Sogna, ragazzo, sogna, fa il professore televisivo di liceo, molto greco, un po’ latino, in tv il sabato sera da Gramellini. C'è allora un'età della vita in cui si può trovare una voce tra il silenzio e il tuono. Non c'è un altro modo per parlare di sé, forse, quando guardarsi indietro, e dentro, è lo stesso movimento.

Dice che aveva la fissa di scrivere un romanzo epistolare, l’ha fatto, sta primo in classifica. In maniera realistica racconta tutto quello che gli è accaduto. E sono lettere mandate nelle varie fasi della sua vita, in un’autobiografia raccontata alla propria coscienza. La coscienza è chiamata “il nonno”. È il suo corpo, il tuono, che parla all’anima, il silenzio. Che infatti non risponde a lui. Ma parla al mondo. Il nonno scrive, ma non risponde, perché tanto lui le cose le sa già. È lì come un raccoglitore delle emozioni che il presunto nipote ha avuto nella vita. E tutto, proprio tutto – le gioie, i dolori, la scoperta dell'amore come quella della morte – è raccontato con la stessa forza. Persone, luoghi, solitudini. Roberto scrive all’altro sé perché lo consoli. Insomma, come Marco Aurelio e Sant’Agostino, Goethe e Foscolo, Vecchioni scrive a se stesso.

Racconta il padre, ricco venditore di tessuti, grande giocatore di cavalli e di poker, donnaiolo. Racconta la madre che gli fa giurare sulla Bibbia e sui due figli che non sarebbe mai più entrato in un casinò e in un ippodromo. Si intristì al punto che lasciò anche l’amante. Si stava spegnendo e Vecchioni e il fratello lo riportarono all’ippodromo di San Siro. Racconta che l’arte e la famiglia inconciliabili. E soprattutto racconta Il dolore per la perdita del figlio. In maniera intima e struggente, mai retorica, attraverso due favole surreali, una corsa in macchina contro gli autovelox, la storia del cavaliere ucciso da una penna nel cuore.

Poi il dolore è raccontato anche dalle cose: le piastrelle, i neon, i ragni, i camici di una stanza d’ospedale. L’amore per la moglie Daria, la crisi, il riavvicinamento con Chiamami ancora amore a Sanremo dedicato a lei. Le dice «Ricordati di non dimenticarmi mai». Fino alla diatriba tra Dante e Petrarca. Vecchioni preferisce il secondo.

New entry al quinto posto dell’autobiografia del generale incursore che tanto piace ai leghisti, Il coraggio vince. Con “vince” scritto al contrario anche questa volta. Da Piemme.

Premio Terzani

Ai Weiwei per Mille anni di gioie e dolori (Feltrinelli), Sally Hayden per E la quarta volta siamo annegati (Bollati Boringhieri), Benjamín Labatut per il magnifico Maniac (Adelphi), Leila Mottley per Passeggiare la notte (Bollati Boringhieri) e Damir Ovčina per Preghiera nell’assedio (Keller) sono i cinque finalisti della ventesima edizione del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani. Sono cinque libri davvero importanti che interrogano l’attualità e che ci aiutano a comprendere le tragedie collettive del nostro tempo, quelle che inquietano i nostri pensieri e turbano la nostra visione del futuro: la guerra di nuovo così vicina e spaventosa, la catastrofe umanitaria dei migranti nell'indifferenza del mondo e di chi ha già tutto e forse troppo, il consolidarsi di regimi oppressivi che negano libertà e diritti elementari, la marginalità estrema delle persone più fragili e indifese, e poi le promesse ma anche le incognite dell’intelligenza artificiale.

Il libro vincitore sarà annunciato a metà aprile e il premio consegnato all’autore sabato 11 maggio appuntamento centrale della 20esima edizione del Festival vicino/lontano, in programma a Udine dal 7 al 12 maggio.

© Riproduzione riservata