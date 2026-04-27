Il disco della maestra Carolina Bubbico: «L’ho costruito sulla voce»

La 36enne ha più volto diretto l’orchestra a Sanremo (correggendo chi la chiamava al maschile). Ha da poco pubblicato il suo album Vocàlia: «Ho fatto tanta ricerca su sillabazione e l’espressività»

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Di spalle, ma protagonista. È stato il pensiero comune di chi, seduto in platea al Teatro Ariston, l’ha vista dirigere l’orchestra di Ditonellapiaga in gara al Festival di Sanremo. Nessuna esitazione, movimenti decisi ma armonici, quasi come fosse una danza, sia alle prove che in diretta tv. Lei, cantante, polistrumentista, arrangiatrice e anche direttrice d’orchestra Carolina Bubbico, 36 anni, non è passata inosservata neppure quando, con la stessa spontaneità, ha chiesto a Laura Pausini, sul p