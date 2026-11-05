Cercando Coltrane in Jugoslavia: scrivere al ritmo di un jazzista

Giant Steps è stato fondamentale nella stesura del mio romanzo Cane e contrabbasso. Ho provato a tradurre la partitura musicale nel testo letterario, il suono nell’immagine

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Ogni autunno mi ammalo per almeno una settimana, ma non vado dal medico, mi curo camminando sulle foglie secche, ascoltando i ritmi della città e ricordando. Era più o meno questo stesso periodo quando, nel 1991, fui reclutato nella Marina militare jugoslava. Da allora ho continuato a brancolare nella vita, a procedere a passi ampi ma incerti, simili a quelli che si avvertono nella musica di John Coltrane emersa dagli anni drammatici della sua esistenza. Uscito dalla dipendenza da eroina e alcol