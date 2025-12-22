«Ci aspettiamo di fare soldi»

Il Buen Camino di Checco Zalone: da povero a ricco, fa sempre ridere

Teresa Marchesi
22 dicembre 2025 • 21:22

A fare la differenza rispetto alla cinematografia passata, è un Checco in fiction non spiantato, ma spudoratamente facoltoso. Sui nostri schermi tutti i comici o quasi sono presenti, ma le risate natalizie sono in disarmo: e questa non è una buona notizia

«Ci aspettiamo di fare soldi»: Luca Medici, aka Checco Zalone, non usa eufemismi. Dal 25 dicembre Buen Camino sarà su 1.200 schermi. Le prevendite sono sold out da settimane. Alcune multisale programmano venticinque proiezioni al giorno, sfalsate di orario. Medusa, che distribuisce e co-produce, gongola: un’astinenza di cinque anni del pubblico dal golden boy degli incassi italiani (Quo Vado?, il record di sempre, nel 2016 ha superato i 65 milioni, ma C.Z. occupa da solo i primi quattro posti as

Per continuare a leggere questo articolo

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.