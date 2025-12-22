Il Buen Camino di Checco Zalone: da povero a ricco, fa sempre ridere

A fare la differenza rispetto alla cinematografia passata, è un Checco in fiction non spiantato, ma spudoratamente facoltoso. Sui nostri schermi tutti i comici o quasi sono presenti, ma le risate natalizie sono in disarmo: e questa non è una buona notizia
«Ci aspettiamo di fare soldi»: Luca Medici, aka Checco Zalone, non usa eufemismi. Dal 25 dicembre Buen Camino sarà su 1.200 schermi. Le prevendite sono sold out da settimane. Alcune multisale programmano venticinque proiezioni al giorno, sfalsate di orario. Medusa, che distribuisce e co-produce, gongola: un’astinenza di cinque anni del pubblico dal golden boy degli incassi italiani (Quo Vado?, il record di sempre, nel 2016 ha superato i 65 milioni, ma C.Z. occupa da solo i primi quattro posti as