Chernobyl, trincee ed erbari: il disastro non è mai finito

Chernobyl Herbarium. La vita dopo il disastro nucleare, pubblicato da Mimesis, è un libro quasi commovente per chi abbia anche solo un poco a cuore le tribolazioni altre da quelle della specie umana e per i simpatizzanti degli erbari

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Pare quasi l’ingresso in scena di una strega quello della vecchia ucraina che agita semi di girasole a cui mischia parole che suonano come una maledizione. E sembra, allora, ai soldati russi a cui si rivolge che cadrà su di lei, e non sugli uomini che li hanno mandati in guerra, la responsabilità della loro eventuale morte. La reazione maschile rispetta quello che Erika Maderna in Per virtù d’erbe e d’incanti. La medicina delle streghe chiama un «archetipico terrore per la scienza femminile» che