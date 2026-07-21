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Natascha Lusenti
È una giornalista, conduttrice televisiva e autrice televisiva svizzera di lingua italiana
Cultura
Una (prei)storia che cambiò tutto. Quando sono arrivati i dinosauri
21 luglio 2026 • 18:28
Sport
Ho scoperto mio nonno in un calcio d’angolo contro il Brasile ai Mondiali del 1950
09 luglio 2026 • 19:31
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Tracce di blu, dolore e amore. Dentro la memoria queer
05 giugno 2026 • 19:19
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Chernobyl, trincee ed erbari: il disastro non è mai finito
27 aprile 2026 • 18:58
Cultura
Il giardino di Sackville-West, la storia è fatta da figlie
15 marzo 2026 • 17:30
Cultura
La rabbia che mette un mondo di maschi: follow the money per ribaltarlo
11 giugno 2025 • 18:20
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La lista delle paure non finisce mai: ma chi trova un’amica trova equilibrio
03 aprile 2025 • 19:31
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Gli ostacoli del cuore: anche James Bond ha usato il defibrillatore
13 dicembre 2024 • 18:45
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I sogni sono allucinazioni, anche i racconti di Natale? Ecco il romanzo di Ingvild Rishøi
03 novembre 2024 • 13:31
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Diario da una lotta all’anoressia, il bisogno di raccontare per conoscersi
08 febbraio 2024 • 19:08
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