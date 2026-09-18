Intervista

Christos Papadopoulos: «Oggi si fa solo arte “politica”. Ma chi crea deve essere libero»

Antonella Bartoli
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18 settembre 2026 • 07:00

Il coreografo porta oggi e domani il suo spettacolo Landless a Roma, al teatro Vascello, nell’ambito di Romaeuropa Festival:  «Il filo rosso della new wave greca? Essere artisti in un paese “irrazionale” è difficile, se lo fai significa che lo vuoi davvero»

Il legame con la propria terra e il senso di appartenenza contribuiscono a dare forma all’identità. Ma cosa accade quando quelle radici si cerca di ricostruirle altrove? Christos Papadopoulos, coreografo di fama internazionale, esplora il concetto di landless, senza terra, nel solo co-creato insieme al danzatore Georgios Kotsifakis, che sarà il 18 e 19 settembre al Teatro Vascello di Roma per Romaeuropa Festival. Landless può significare perdita di radici, estraniamento o anche libertà. In un mo

Antonella Bartoli
Antonella Bartoli
Antonella Bartoli

Laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo, coltiva una passione trasversale per le arti, da quella visiva a quella performativa e multimediale, fino alla musica e al cinema. Quando non scrive, si dedica allo yoga, che insegna con la stessa passione con cui racconta storie.