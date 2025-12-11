Cultura

Frutti di bosco, premi del bosco

Illustrazione di Nora
Illustrazione di Nora
Illustrazione di Nora
Giorgia Grisendi
11 dicembre 2025 • 16:41

Tra i doni più caratteristici del bosco in questo periodo ci sono le castagne, diventate anche risorsa economica grazie a un’intuizione di Matilde Di Canossa. Ma oltre a questo frutto, specialmente tra fine estate e autunno, è possibile scoprire una quantità sorprendente di piante utili e gustose

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è cucina abitabile. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Quando camminiam

Per continuare a leggere questo articolo

Giorgia Grisendi
Giorgia Grisendi
Giorgia Grisendi

È docente di italiano e pedagogista. Tiene formazioni e corsi di educazione alla lettura destinati ad adulti e piccoli fin dai primi mesi di vita. Ha scritto e curato testi per bambini e ragazzi, tra gli ultimi Un passaporto per Sahara (Errekappa) e Luca piccolgrande (Eli). Per Domani scrive Assaggini su Cibo, pagina destinata ai giovani lettori, e collabora con Tempo Pieno scrivendo di scuola.