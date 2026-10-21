Cibo, corpi e desiderio: un contro-diario alimentare a fumetti

Il cibo non è sempre scintillante, desiderabile e instagrammabile. Ha a che fare con la saliva, la puzza, il piacere e il sesso. Hot Dog Taste Test di Lisa Hanawalt rimette dentro al racconto gastronomico aspetti che di solito vengono espulsi. Una decostruzione del food writing attraverso il disgusto che libera il piacere dall’obbligo di essere elegante

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc