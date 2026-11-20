Meno aperitivi, più tavoli per uno e cene trasmesse sullo smartphone: così il cibo sta smettendo di essere il linguaggio principe della seduzione. Nel 2025 le uscite per l’aperitivo serale sono calate del 5 per cento e quelle per la cena dell’1 per cento: il teatro del corteggiamento perde pubblico, aumentano i single e il solo dining smette di essere imbarazzante, mentre sui social si mangia in diretta per gli sconosciuti
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, inv