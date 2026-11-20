Meno aperitivi, più tavoli per uno e cene trasmesse sullo smartphone: così il cibo sta smettendo di essere il linguaggio principe della seduzione. Nel 2025 le uscite per l’aperitivo serale sono calate del 5 per cento e quelle per la cena dell’1 per cento: il teatro del corteggiamento perde pubblico, aumentano i single e il solo dining smette di essere imbarazzante, mentre sui social si mangia in diretta per gli sconosciuti