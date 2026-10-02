Quando l’intelligenza artificiale decide il sapore del vino

L’enologo del futuro sarà un algoritmo? L’impatto delle nuove tecnologie nel mondo del vino va ormai oltre l’apporto agronomico. Startup e aziende stanno mappando recettori olfattivi e gustativi per convertirli in dati matematici. «Ma l’artista resta l’uomo»

true false

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc