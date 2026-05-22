Al cinema, con il cinema dentro il cinema (o il teatro): il meccanismo narrativo che domina Cannes

L’arte non basta più a sé stessa, si fa contenitore: i titoli in competizione sono pieni di set, spettacoli, tutta una mise en abyme. In forme diverse, il meccanismo c’è pure in La bola negra di Calvo&Abossi e in Coward di Dhont. Notre Salut è la mosca bianca

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Cannes – Ars Gratia Artis, proclama il logo Metro Goldwin Mayer, l’arte per l’arte. Il ruggito del leone suona a conferma della mission. Chissà se è tempo di allungare il motto: Ars Gratia Artis Gratia Artis. Stando al concorso cannese ormai agli sgoccioli, l’arte non basta più a sé stessa. Ha bisogno di farsi contenitore di altra arte. È ridicola la quantità di titoli della competizione imperniati sulla mise en abyme, espressione medievale codificata da André Gide per la letteratura. Senza azz