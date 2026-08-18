Cultura

Se sei troppo timido ci pensa «la Stefi»: la nota stonata delle “Città di pianura”

Tiziano Scarpa
Segui Domani su Google
18 agosto 2026 • 19:53

C’è un aspetto discutibile nel film di Sossai giustamente più amato e premiato di quest’anno. L’educazione sessuo-affettiva del giovane protagonista a opera di due sessantenni ruspanti

Avevo vent’anni, studiavo in biblioteca (resto sul vago perché è una storia vera). Faccio conoscenza con un bibliotecario. Nelle pause fra un manuale di filologia e un trattato di ermeneutica prendiamo l’abitudine di scambiare due chiacchiere, sempre più confidenziali. Ha una trentina d’anni, la faccia volpina, il pizzetto mefistofelico. Un giorno mi prende da parte e mi dice: «Senti, c’è questa mia amica, non posso dirti chi è, ma le piace andare a letto con due uomini alla volta, ho pensato ch

Tiziano Scarpa
Tiziano Scarpa
Tiziano Scarpa

Romanziere, poeta e drammaturgo. Il suo ultimolibroè La penultima magia (Einaudi 2020). Tra i titoli più recenti, Stabat Mater(Einaudi 2008, premio Strega 2009 e Premio SuperMondello 2009), L’inseguitore (Feltrinelli 2008), Discorso di una guida turistica di fronte altramonto (Amos 2008), Le cose fondamentali (Einaudi 2010 e 2012), La vita, non il mondo (Laterza 2010), Il brevetto del geco (Einaudi 2016 e 2017), Il cipiglio del gufo (2018 e 2020)