Se sei troppo timido ci pensa «la Stefi»: la nota stonata delle “Città di pianura”

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Avevo vent’anni, studiavo in biblioteca (resto sul vago perché è una storia vera). Faccio conoscenza con un bibliotecario. Nelle pause fra un manuale di filologia e un trattato di ermeneutica prendiamo l’abitudine di scambiare due chiacchiere, sempre più confidenziali. Ha una trentina d’anni, la faccia volpina, il pizzetto mefistofelico. Un giorno mi prende da parte e mi dice: «Senti, c’è questa mia amica, non posso dirti chi è, ma le piace andare a letto con due uomini alla volta, ho pensato ch