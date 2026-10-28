CJ sopravvive a Sorkin perché ci ha insegnato a essere persone in un mondo di maschi

Non femminucce, non gattemorte. Cregg è quel personaggio che non è intercambiabile come le donne Maga né ha bisogno di concessioni dall’universo maschile. Fa il suo, come e meglio degli uomini, senza perdere sé stessa. Le sue risposte a tono ci hanno insegnato che non c’è bisogno di diventare uomini per lavorare con i maschi. Per questo vorremmo tutte essere lei

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«Wow, are you stupid?» La portavoce (immaginaria) della Casa Bianca Claudia Jean Cregg non ha avuto una vita semplice nell’utopistica Washington di Jed Bartlet, dove i suoi colleghi, rigorosamente #tuttiimaschi fanno commenti machisti e la trattano a più riprese come una scema (tanto da arrivare a nasconderle informazioni e farle fare una figuraccia davanti ai giornalisti). Il suo fascino e l’ispirazione che ha esercitato su una generazione di giovani donne – l’attrice che la interpreta, Allison