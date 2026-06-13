La classifica dei libri

Lettrici e lettori scoprono il Sud (e le nonne)

Beppe Cottafavieditor
Segui Domani su Google
13 giugno 2026 • 17:31

Al primo posto c’è il papa e al secondo Rocco Schiavone. Ma le posizioni successive, occupate da Soltanto il giorno di Santina Cosetta e da Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone, mostrano che un certo filone editoriale ormai ha smesso di essere una tendenza ed è diventato un’industria. Che produce bei romanzi

S’invertono le prime due posizioni in classifica rispetto alla scorsa settimana. Al primo posto l’enciclica di papa Leone XIV, Magnifica humanitas dedicata alla dignità della persona umana nella nostra epoca, segnata dall'intelligenza artificiale (Libreria editrice vaticana); al secondo i racconti inediti di Antonio Manzini I tramezzini di Rocco Schiavone (Sellerio). Poi c’è un momento preciso in cui un filone editoriale smette di essere una tendenza e diventa un’industria. Succede quando i libr

Per continuare a leggere questo articolo

Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavieditor

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 