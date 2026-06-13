Lettrici e lettori scoprono il Sud (e le nonne)

Al primo posto c’è il papa e al secondo Rocco Schiavone. Ma le posizioni successive, occupate da Soltanto il giorno di Santina Cosetta e da Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone, mostrano che un certo filone editoriale ormai ha smesso di essere una tendenza ed è diventato un’industria. Che produce bei romanzi
S’invertono le prime due posizioni in classifica rispetto alla scorsa settimana. Al primo posto l’enciclica di papa Leone XIV, Magnifica humanitas dedicata alla dignità della persona umana nella nostra epoca, segnata dall'intelligenza artificiale (Libreria editrice vaticana); al secondo i racconti inediti di Antonio Manzini I tramezzini di Rocco Schiavone (Sellerio). Poi c’è un momento preciso in cui un filone editoriale smette di essere una tendenza e diventa un’industria. Succede quando i libr