La letteratura torna in classifica, con “L’idiota di famiglia”

Il libro di Dario Ferrari è molte cose insieme: satira del sottobosco culturale italiano (con le sue rivalità microscopiche e le sue pose macro), romanzo politico senza comizio, ritratto familiare senza psicologismi da talk show. Fa quello che i romanzi italiani spesso promettono e raramente mantengono: intrecciare il racconto con la Storia
La classifica della settimana è divisa in due universi morali. Superior stabat lupus. Anzi, i lupi, il branco organizzato dei best seller: i romance e i classici trainati dai film, dalla serialità dei libri precedenti, dalla cronaca true rime. E allora capobranco Stefania S. con Cuori magnetici, Love me love me ed tie in (Sperling&Kupfer). Seconda Stefania Auci col prequel della sua saga dei Florio, L’alba dei leoni (Nord). Terzo Il ragionevole dubbio di Garlasco del giudice Vitelli (Piemme), qu