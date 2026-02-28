La classifica dei libri

La letteratura torna in classifica, con “L’idiota di famiglia”

Beppe Cottafavieditor
28 febbraio 2026 • 18:33

Il libro di Dario Ferrari è molte cose insieme: satira del sottobosco culturale italiano (con le sue rivalità microscopiche e le sue pose macro), romanzo politico senza comizio, ritratto familiare senza psicologismi da talk show. Fa quello che i romanzi italiani spesso promettono e raramente mantengono: intrecciare il racconto con la Storia

La classifica della settimana è divisa in due universi morali. Superior stabat lupus. Anzi, i lupi, il branco organizzato dei best seller: i romance e i classici trainati dai film, dalla serialità dei libri precedenti, dalla cronaca true rime. E allora capobranco Stefania S. con Cuori magnetici, Love me love me ed tie in (Sperling&Kupfer). Seconda Stefania Auci col prequel della sua saga dei Florio, L’alba dei leoni (Nord). Terzo Il ragionevole dubbio di Garlasco del giudice Vitelli (Piemme), qu

Beppe Cottafavieditor

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 