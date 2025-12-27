Angela, Cazzullo, Barbero, Carofiglio: vince la divulgazione

La classifica di Natale è la più ricca. Per le vendite ma anche perché dice più di quanto sembri sullo stato d’animo collettivo, sulle nostre paure, sulle nostre nostalgie
La classifica di Natale è sempre la più ricca dell’anno. Ricca di vendite, ma soprattutto di indizi: dice più di quanto sembri sullo stato d’animo collettivo, sulle nostre paure, sulle nostre nostalgie. Quest’anno vince – riconquistando il primo posto come un console tornato dall’esilio dopo tre anni di assenza dalle librerie – il Giulio Cesare di Alberto Angela (Mondadori), che scavalca Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo (Harper Collins), al secondo gradino del podio, e lascia al ter