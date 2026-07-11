Primo Gotto, poi l’enigmistica e il thriller dell’estate

La classifica di questa settimana sembra organizzata da uno psicoanalista con il pallino dell’enigmistica. Al primo posto impariamo che ci basterà mangiare il vento; al secondo che ogni omicidio può essere risolto con la logica; al terzo che il male, invece, continua a sfuggire a qualsiasi schema
La classifica di questa settimana sembra organizzata da uno psicoanalista con il pallino dell’enigmistica. Al primo posto impariamo che ci basterà mangiare il vento; al secondo che ogni omicidio può essere risolto con la logica; al terzo che il male, invece, continua a sfuggire a qualsiasi schema. È una perfetta fotografia del lettore contemporaneo: prima cerca la serenità, poi un algoritmo, infine scopre che dovrà accontentarsi della letteratura. Così Ci basterà mangiare il vento di Gianluca Go