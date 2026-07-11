La classifica dei libri

Primo Gotto, poi l’enigmistica e il thriller dell’estate

Beppe Cottafavieditor
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11 luglio 2026 • 16:39

La classifica di questa settimana sembra organizzata da uno psicoanalista con il pallino dell’enigmistica. Al primo posto impariamo che ci basterà mangiare il vento; al secondo che ogni omicidio può essere risolto con la logica; al terzo che il male, invece, continua a sfuggire a qualsiasi schema

La classifica di questa settimana sembra organizzata da uno psicoanalista con il pallino dell’enigmistica. Al primo posto impariamo che ci basterà mangiare il vento; al secondo che ogni omicidio può essere risolto con la logica; al terzo che il male, invece, continua a sfuggire a qualsiasi schema. È una perfetta fotografia del lettore contemporaneo: prima cerca la serenità, poi un algoritmo, infine scopre che dovrà accontentarsi della letteratura. Così Ci basterà mangiare il vento di Gianluca Go

Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavieditor

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 