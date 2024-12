Ma la sorpresa vera arriva in sesta posizione con Il canto dei cuori ribelli di Thrity Umrigar, Libreria Pienogiorno, un piccolo marchio indipendente e sorprendente per efficacia di risultati, titoli e copertine urlate. Umrigar è un’autrice americana di origine indiana. Il titolo originale è Honor, parola abusata e spogliata del suo significato nelle società tradizionali dominate dagli uomini.

Continua la corsa solitaria e parallela dei due libri che si contendono il primato natalizio, al primo posto nella classifica della settimana c’è un romanzo di raffinato intreccio e di delicate passioni: Tatà di Valérie Perrin, e/o, l’autrice francese dell’amatissimo best seller Cambiare l'acqua ai fiori, al secondo, per una spanna, lo tallona Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia nel racconto di Aldo Cazzullo per HarperCollins. Dunque: un romanzo per il pubblico femminile (che legge assai più di quello maschile) e un libro per un pubblico più largo, un saggio narrativo sulle storie bibliche che si avvia a essere il libro italiano più letto dell’anno, grazie alla popolarità e al talento divulgativo di narratore di storia e di storie di Cazzullo.

Alle loro spalle

Terzo è La casa dei silenzi di Donato Carrisi per Longanesi, un thriller psicologico; quarto Come l’arancio amaro di Milena Carpinteri per Bompiani che può a buon diritto reclamare nella fascetta “Il caso editoriale dell’anno, 100mila copie vendute”, per questa saga siciliana ben scritta, tra gli anni Venti e gli anni Sessanta del Novecento. Poi il memoir di un Fabio Volo che racconta la crescita di un autodidatta salvato dai libri, per Mondadori, Balleremo la musica che suonano, al quinto posto. Questi sono i cinque libri più acquistati dagli italiani per i regali e le letture di Natale.

Scendiamo ancora. E troviamo al sesto posto Il canto dei cuori ribelli di Thrity Umrigar, Libreria Pienogiorno. Questo è un piccolo marchio indipendente e sorprendente per l’efficacia dei risultati, dei titoli e delle copertine urlate, creato da Carlo Musso, ex direttore editoriale non fiction di Piemme e Sperling & Kupfer e curatore della autobiografia del Papa, Spera, in uscita mondiale il 14 gennaio in più di ottanta paesi, e in Italia per Mondadori. Da mesi in classifica col best seller di self help femminile dal titolo paradigmatico di Donne che pensano troppo.

Honor

Thrity Umrigar è un’autrice americana di origine indiana. Nata a Bombay, è arrivata negli Stati Uniti quando aveva 21 anni. Cresciuta allora nei mondi immaginari creati da Steinbeck, Hemingway, Woolf e Faulkner, ha trovato linfa per creare i propri di mondi immaginari e poetici. Il titolo originale de Il canto dei cuori ribelli è Honor. E la parola onore è stata abusata e spogliata del suo significato nelle società tradizionali dominate dagli uomini, dove è semplicemente una copertura per il dominio delle donne da parte dei loro padri, fratelli e figli. La politica sessuale dei cosiddetti delitti d'onore è impossibile da evitare. Le donne vengono violentate, uccise e sacrificate per preservare l'orgoglio e la reputazione maschile.

Aveva quattordici anni Smita quando con la sua famiglia ha dovuto lasciare l’India in circostanze drammatiche. Una volta al sicuro in America, ha scacciato dal cuore la nostalgia per i crepuscoli aranciati e il profumo inebriante dei cibi che il padre le comprava dai venditori ambulanti e giurato a se stessa che mai più sarebbe tornata in quei luoghi che l’avevano così profondamente ferita. Ma anni dopo si ritrova a dover accettare con riluttanza l’incarico di seguire una storia di cronaca a Mumbai, per il suo giornale. Seguendo il caso di Meena – una giovane donna indù sfigurata brutalmente dai suoi fratelli e dai membri del suo villaggio per aver sposato un uomo musulmano, quindi di un’altra religione – Smita si ritrova di nuovo faccia a faccia con una società che appena fuori dallo skyline luccicante delle metropoli le pare cristallizzata in un eterno Medioevo, in cui le tradizioni hanno più valore del cuore del singolo, e con una storia che minaccia di portare alla luce tutti i dolorosi segreti del suo passato.

Sullo sfondo di un meraviglioso paese sospeso tra modernità e oscurantismo, in un crescendo di tensione, due donne coraggiose e diversamente ribelli si confrontano con le conseguenze di due opposti concetti di onore e di libertà, in una storia indimenticabile di tradimento, sacrificio, devozione, speranza e invincibile amore.

