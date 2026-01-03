La classifica dei libri

Un santo che parla agli uccelli o Cesare con le sue legioni

Beppe Cottafavieditor
03 gennaio 2026 • 17:39

Francesco è secondo assoluto nella classifica annuale ed è il saggio più letto dagli italiani. Tradotto: Cazzullo è l’autore italiano più letto. Nella stessa classifica entrano L’ultimo segreto di Dan Brown, Rizzoli – romanzone-thriller e libro più venduto dell’anno – e il grande raccontone divulgativo di Alberto Angela dedicato a Giulio Cesare. In top ten settimanale entra anche Benigni con il suo san Pietro. I santi tengono, gli italiani si immaginano nel passato remoto

Sprint finale e Aldo Cazzullo, al fotofinish editoriale, taglia il traguardo al primo posto. Francesco, il primo italiano per HarperCollins, è anche il primo italiano in classifica nell’ultima settimana del 2025, chiudendo un anno che ha avuto il passo lungo e faticoso di una maratona spirituale suggellata dal successo trionfale del Buen camino il film di Checco Zalone nei giorni di Natale. Nella stessa classifica entrano, come da manuale del bestseller globale, L’ultimo segreto di Dan Brown, Ri

Beppe Cottafavieditor

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 