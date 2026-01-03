Un santo che parla agli uccelli o Cesare con le sue legioni

Francesco è secondo assoluto nella classifica annuale ed è il saggio più letto dagli italiani. Tradotto: Cazzullo è l’autore italiano più letto. Nella stessa classifica entrano L’ultimo segreto di Dan Brown, Rizzoli – romanzone-thriller e libro più venduto dell’anno – e il grande raccontone divulgativo di Alberto Angela dedicato a Giulio Cesare. In top ten settimanale entra anche Benigni con il suo san Pietro. I santi tengono, gli italiani si immaginano nel passato remoto