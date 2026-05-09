Eravamo tre amiche a un bar di Torino. E l’editoria cresce

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Nel fine settimana delle «Sfide di Domani» a Milano, in Fondazione Feltrinelli (a parlare con Bazzi, D’Orrico, Ferrari, Latronico, Pilotti e Siti anche di ottimi libri – dunque è proibito non venire) e alla vigilia del grande rito del Salone di Torino, arriva una buona notizia di primavera: il 2026 del libro italiano parte con il segno più. L’editoria cresce del 2,5 per cento a copie e del 3,8 per cento a valore: 740mila copie acquistate in più, pari a una maggior spesa di 16,4 milioni di euro.