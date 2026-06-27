Rush finale per lo Strega. A primeggiare arriva Ilaria Tuti

New entry al primo posto: Ed è un poco la notte e un poco l’alba della bestsellerista Ilaria Tuti (Longanesi). “Scjampait, che rivin i cosacs”. Scappate, stanno arrivando i cosacchi. Ci sono scrittori che inventano mondi e scrittori che riportano alla luce quelli sepolti dalla storia. Lei appartiene ai secondi

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Rush finale per lo Strega. L’8 luglio, in Campidoglio, sarà il momento del «sen dal van fuggito»: e poi richiamar non vale (avrebbe detto Metastasio, che di melodrammi se ne intendeva e non frequentava pulmini diretti a Bisceglie.) Ce la farà Michele Mari a vincere quel Premio Strega che sembrava già vinto prima che salisse su quel van? (E che ora è tornato contendibile). O vincerà Bianca Pitzorno a coronamento di una carriera esemplare che ha formato generazioni di lettrici e di lettori? (Anche