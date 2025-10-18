Claudia Cardinale, il cinema fuori di sé

Per l’attrice il cinema era un modo di stare nelle cose, e soprattutto di stare meglio che nella vita, lo diceva e lo ripeteva ogni volta che l’indagine sul suo metodo, sulla sua recitazione, sull’infinità di traguardi e premi e possibilità raggiunti si infittiva. Le foto con Bob Dylan e Frank Zappa, il parallelismo con Robert Redford
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani, sullo sfogliatore online e in edicola.
The next love goddess è il titolo di un’intervista che Alberto Moravia fa a Claudia Cardinale nell’aprile del 1961 e che esce poi su Esquire nel maggio dello stesso anno per diventare in versione ampliata, nel1963, un libro per Lerici editore, parte della collana che poco prima, nel 1960, ha ospitato un ritratto di Brigitte Bardot firmato da Simone De Beauvoir. Se la scrittrice e filosofa femminista francese riserva a BB un trattamento colto dall’incanto della bellezza di senso pieno e conferisc