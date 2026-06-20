Clemente e i romanzi antichi, tutte le false avventure di un papa

I modelli letterari greco-romani hanno esercitato una enorme influenza su tutta la produzione occidentale. I testi cristiani dei primi secoli, soprattutto quelli agiografici, non sono immuni da una certa affinità con le avventure immaginifiche della letteratura ellenistica e imperiale
I modelli letterari antichi hanno esercitato e continuano ad avere un’influenza persistente sulla tradizione culturale occidentale. Non si tratta soltanto dei classici per eccellenza, dai poemi omerici in poi, ma anche di opere meno blasonate, come quelle che costituiscono il fenomeno rigoglioso del romanzo ellenistico con le sue mille variazioni. Nell’immaginario collettivo il ruolo di queste opere diffusissime, ma quasi per intero perdute, è tale da ispirare in età tardoantica anche gli scritt