Cultura

Clemente e i romanzi antichi, tutte le false avventure di un papa

Giovanni Maria Vianstorico
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20 giugno 2026 • 16:46

I modelli letterari greco-romani hanno esercitato una enorme influenza su tutta la produzione occidentale. I testi cristiani dei primi secoli, soprattutto quelli agiografici, non sono immuni da una certa affinità con le avventure immaginifiche della letteratura ellenistica e imperiale

I modelli letterari antichi hanno esercitato e continuano ad avere un’influenza persistente sulla tradizione culturale occidentale. Non si tratta soltanto dei classici per eccellenza, dai poemi omerici in poi, ma anche di opere meno blasonate, come quelle che costituiscono il fenomeno rigoglioso del romanzo ellenistico con le sue mille variazioni. Nell’immaginario collettivo il ruolo di queste opere diffusissime, ma quasi per intero perdute, è tale da ispirare in età tardoantica anche gli scritt

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Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví