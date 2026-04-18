Trend su TikTok e uomini che invecchiano meglio. Il Coachella ormai è un lavoro

I festival non esercitano nessuna attrattiva su di me, che forse sono nata vecchia o forse sono già morta dentro. I cessi con le file, le birre sgasate, la gente, Justin Bieber. Faccio volentieri a meno di tutte queste cose. Mi sembra più una fashion week che un concertone
Quanto dura il Coachella? Immagino meno del mese e mezzo percepito dal mio algoritmo. Mi sembra di non vedere altro da settimane: gente che decide cosa mettersi per ballare in mezzo al deserto (qualcosa che poi bruci, mi verrebbe da dire), spezzoni di concerti di persone che sono troppo vecchia per conoscere, Kendall Jenner che avrebbe limonato con Jacob Elordi, diventando la seconda Kardashian (per estensione) a rubare un sex symbol alla GenZ. Non provo particolare invidia quando scorro questi