Come è cambiato e dove sta andando: a lezione di vino da Jancis Robinson

La più autorevole giornata di vino al mondo ripercorre 50 anni di carriera sul Financial Times: dal successo del Lambrusco negli Usa all’ascesa del biologico, fino alle sfide del cambiamento climatico e della scarsità idrica. Un viaggio per capire come è cambiato il settore enologico e come sarà il vino di domani

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc