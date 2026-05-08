le malebolge di venezia

Continuano a chiamarli “artisti”, viaggio nel Biennalodromo

Tiziano Scarpa
08 maggio 2026 • 19:32

Ogni volta è così: nei giorni del vernissage, cioè prima dell’apertura al pubblico pagante, si invitano gli addetti ai lavori di tutti i tipo. Siamo in centinaia, in un andirivieni continuo, cagnetti che fanno le loro pisciatine territoriali sui muri di ogni padiglione, di ogni performance, di ogni opera, per poter dire, il giorno dopo, di avere già visto tutto in anteprima

Ma tutto questo casino per cosa? Per prendere mezza dozzina di uomini e donne, vestirli in costumi tradizionali, farli sedere in cerchio, imbracciare sei balalaike, e poi strimpellare fino al parossismo? Oppure prendere un impianto di irrigazione, sollevarlo a quattro metri da terra e farlo sgocciolare su una piscina sottile, installata sul pavimento? Ho appena descritto due delle opere che ho visto nel padiglione di Russia e Israele. Le cito perché in definitiva sarebbe per mostrare o non mostr

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Tiziano Scarpa
Tiziano Scarpa
Tiziano Scarpa

Romanziere, poeta e drammaturgo. Il suo ultimolibroè La penultima magia (Einaudi 2020). Tra i titoli più recenti, Stabat Mater(Einaudi 2008, premio Strega 2009 e Premio SuperMondello 2009), L’inseguitore (Feltrinelli 2008), Discorso di una guida turistica di fronte altramonto (Amos 2008), Le cose fondamentali (Einaudi 2010 e 2012), La vita, non il mondo (Laterza 2010), Il brevetto del geco (Einaudi 2016 e 2017), Il cipiglio del gufo (2018 e 2020)