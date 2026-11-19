Giornalista e scrittore, è morto a 91 anni. In Telefono Giallo da mediatore degli episodi di cronaca più inquietanti della storia della Repubblica, si trasformava in megafono dell’opinione pubblica, bilanciando l’interpretazione con il rigore delle procedure

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C’è un momento, nella carriera televisiva di Corrado Augias, scomparso all’età di novantuno anni, che ben esemplifica e mette in luce il suo stile giornalistico e l’idea che il mezzo debba e possa essere usato come arma di verità e rivendicazione pubblica. È la celebre puntata di Telefono Giallo del 6 maggio 1988 dedicata al caso di Ustica. Con l’aiuto di una cartina geografica e di un modellino del DC-9 dell’Itavia, Augias esordisce ricostruendo puntualmente i fatti della tragica sera di otto a