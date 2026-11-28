Ci sono cose che sappiamo e che conosciamo anche, come “due più due fa quattro”. Poi ci sono cose che sappiamo, ma che non conosciamo veramente. Poi ci sono le cose che non sappiamo e che non conosciamo. E lì siamo al buio. L’umano sta nella casella dove il risultato è un’esperienza che scappa via, e non un dato
Ultimamente penso spesso a cosa rende umano l’umano. Che fantasia, direte, ma del resto questa non è un’epoca di grande fantasia, è più un’epoca di approfondimento: i temi che ci ossessionano sono molto grandi, bisogna pur gestirli. La fine del mondo e la fine dell’umanità sono cose di cui si discute con lo stesso atteggiamento con cui fino a qualche anno fa avremmo discusso una crisi economica. La magnitudine appare cambiata. Non c’è da fantasticare perché la realtà è già ingombrante. Una gross