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Ci sono cose che sappiamo e che conosciamo anche, come “due più due fa quattro”. Poi ci sono cose che sappiamo, ma che non conosciamo veramente. Poi ci sono le cose che non sappiamo e che non conosciamo. E lì siamo al buio. L’umano sta nella casella dove il risultato è un’esperienza che scappa via, e non un dato