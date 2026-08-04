Cosa dice di noi un romanzo (forse) scritto con l’Ia

Call Me, I’ll Hide the Body, il giallo di Jerry Falade conteso da 14 editori americani e aggiudicato da Minotaur (Macmillan US) per oltre due milioni di dollari, è stato ritirato dal mercato prima ancora di arrivare in libreria. Il sospetto (che l’autore nega) è che sia stato scritto, almeno in parte, da un’intelligenza artificiale. Potrebbe trattarsi di un falso positivo: ma se invece è vero, cosa ci dice del mondo di chi fa i libri?

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Call Me, I’ll Hide the Body, il giallo di Jerry Falade conteso da 14 editori americani e aggiudicato da Minotaur (Macmillan US) per oltre due milioni di dollari, è stato ritirato dal mercato prima ancora di arrivare in libreria: sospetto di intelligenza con l’intelligenza artificiale. Che in editoria sta facendo quello che il microscopio fece alla medicina: costringe tutti a dubitare di ciò che fino a ieri sembrava evidente. Il romanzo è riuscito nell’impresa rarissima di scomparire prima ancora