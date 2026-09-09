Cosa vuol dire diventare un’icona? Dentro l’eredità di Gloria Steinem

«Iconica» è stato l’aggettivo più ricorrente nei media per celebrare la figura della femminista scomparsa all’età di 92 anni. Proprio il suo è uno degli esempi più complessi e affascinanti per analizzare questo dualismo tra l’efficacia e i rischi del divenire icona
«Iconica» è stato l’aggettivo più ricorrente nei media per celebrare la figura di Gloria Steinem, scomparsa all’età di 92 anni. Iconico il suo volto incorniciato dai lunghi capelli biondi. Iconici gli occhiali da aviatore con cui è ritratta nelle immagini degli anni Settanta. Iconica la foto scattata da Dan Wynn con l’attivista per i diritti civili Dorothy Pitman Hughes, in cui le due donne guardano l’obiettivo sollevando il pugno teso, simbolo del Black Power. Lei stessa, infine, un’icona delle