Cucinare senza cucina, l’arte di trasformare gli ingredienti in nutrimento

Lucia Antista
29 ottobre 2025 • 16:09

Dal deserto alle steppe, dai vulcani alle tundre artiche: viaggio nelle tecniche millenarie che trasformano ogni luogo del nostro pianeta in uno spazio culinario

Lucia Antista

Scrive di cultura, arte e fenomeni dell’era digitale per diverse testate, tra cui Domani, Marie Claire, Vogue, Domus, Link idee per la tv.  