La cultura ha senso quando è un viaggio che riempie l’anima

La mente umana non può essere soddisfatta da semplici nozioni e da sensazioni fugaci, ma necessita della profondità del pensiero e può essere autenticamente rigenerata solo da ciò che intimamente la rallegra

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Nel XIII libro delle Confessiones, commentando la creazione, sant’Agostino si sofferma singolarmente sull’abitudine dei pesci e dei cetacei che per nutrirsi non si accontentano di ciò che cade dalla terra e galleggia sull’acqua, ma preferiscono scendere nelle profondità del mare, dove trovano ciò che li appaga davvero nella condizione che più li fa sentire a proprio agio. Così, dice il Grande Maestro, la mente umana non può essere soddisfatta da semplici nozioni e da sensazioni fugaci, ma necess