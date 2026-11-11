L’assurdo desiderio di scrivere: cosa ha mosso l’arte di Maraini

La scrittrice compie domani novant’anni: festeggia un volume di ricordi e foto curato da Paolo Di Paolo e Serafino Amato. Quella che si compone è una storia in cui è impossibile separare i libri dalla vita e da cui emerge l’essenza dell’autrice

true false

Scrivere è un’ostinazione e al tempo stesso un’abitudine che richiede disciplina e cura, ma soprattutto è un desiderio assurdo e folle, bellissimo ed estenuante che Dacia Maraini pratica e persegue da tutta la vita. Il 13 novembre la scrittrice di Bagheria compirà 90 anni, un numero a cui lei resta indifferente, al massimo un po’ infastidita per il chiasso della ricorrenza e per l’inevitabile rincorrersi di auguri che sempre raggiungono chi in realtà vorrebbe solo – disciplinatamente – proseguir